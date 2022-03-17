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موسكو تدعو واشنطن لوقف نشر معلومات كاذبة بشأن الأحداث في أوكرانيا

03:09 م الخميس 17 مارس 2022
موسكو تدعو واشنطن لوقف نشر معلومات كاذبة بشأن الأحداث في أوكرانيا

روسيا والولايات المتحدة

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موسكو- (أ ش أ):

دعت روسيا، الولايات المتحدة إلى وقف نشر معلومات كاذبة بشأن الأحداث في أوكرانيا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم الإخبارية) اليوم الخميس أن ذلك جاء في تعليق للسفارة الروسية في واشنطن على منشورات في وسائل إعلام أمريكية بشأن غارة جوية مزعومة شنتها القوات الروسية على مبنى المسرح الدرامي في مدينة ماريبول الأوكرانية.

ودعت السفارة الروسية الذين يهتمون بالحقيقة حول الأحداث الجارية في أوكرانيا، أن يسترشدوا بمصادر روسية، وخاصة البيانات الصادرة عن وزارتي الخارجية، والدفاع، والسفارة الروسية في واشنطن.

وفي وقت سابق ، رفضت وزارة الدفاع الروسية اتهامات للقوات الروسية بتنفيذ غارة على مبنى المسرح الدرامي في مدينة ماريوبول، مشيرة إلى أن عناصر كتيبة “آزوف” الأوكرانية فجروا المبنى.

هذا المحتوى من

Asha
روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا الغزو الروسي حرب معلومات كاذبة موسكو واشنطن

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