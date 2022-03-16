الموافقة على قانون لمساعدة الأوكرانيين الفارين في الحصول على إقامة بالدنمارك

كوبنهاجن - (د ب أ)

وافق البرلمان الدنماركي اليوم الأربعاء على قانون تم صياغته لمساعدة اللاجئين من أوكرانيا في الحصول على حق الإقامة بالبلاد.

ووافق البرلمان بأغلبية كبيرة على مشروع قانون أجرت الحكومة وممثلو الأحزاب مفاوضات بشأنه حتى وقت متأخر اليوم.

ويهدف القانون إلى منح الأوكرانيين فرصة الحصول على تصريح إقامة في الدنمارك لمدة عامين.

وترغب الدنمارك بموجب هذا القانون في ضمان أن لاجئي أوكرانيا يمكنهم العثور على عمل في أقرب وقت ممكن، وأيضا على الخدمات الصحية وإرسال أطفالهم إلى المدارس ودور رياض الأطفال، ضمن أمور أخرى.

ويهدف ما يسمى بـ "القانون الأوكراني" إلى منح اللاجئين الأوكرانيين نفس حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي عمليا. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى تعليق القواعد الخاصة باللجوء في مثل هذه الحالات.

ويسري القانون لمدة عامين، وهو قابل للتمديد.

وتتوقع الدنمارك استقبال آلاف اللاجئين الفارين من وجه الحرب في أوكرانيا.