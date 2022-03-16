Masrawy logo white

إعلان

بايدن يوافق على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار

07:19 م الأربعاء 16 مارس 2022
بايدن يوافق على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار

الرئيس الأمريكي جو بايدن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أن واشنطن وحلفاؤها وشركاؤها ملتزمون تماما بمساعدة الأوكرانيين.
وقال بايدن، الأربعاء، في كلمة بشأن الدعم الأمريكي لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، إنه وافق على تقديم حزمة جديدة من المساعدات بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا، موضحًا: "تتضمن المساعدات معدات تساعد الأوكرانيين على حماية مجالهم الجوي".
وأضاف: "بدأنا في مساعدة أوكرانيا قبل بداية الحرب وأخذنا تهديدات بوتين بكل جدية"، وتابع أن العالم موحد في دعمه لأوكرانيا وتقود واشنطن هذه الجهود لمساعدتها.

جو بايدن مساعدات أوكرانيا أوكرانيا الحرب الروسية
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
شارك الآن -مسابقة مصراوي في عيد الأم.. رشح أم للفوز بالجائزة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا