بايدن يوافق على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أن واشنطن وحلفاؤها وشركاؤها ملتزمون تماما بمساعدة الأوكرانيين.

وقال بايدن، الأربعاء، في كلمة بشأن الدعم الأمريكي لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، إنه وافق على تقديم حزمة جديدة من المساعدات بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا، موضحًا: "تتضمن المساعدات معدات تساعد الأوكرانيين على حماية مجالهم الجوي".

وأضاف: "بدأنا في مساعدة أوكرانيا قبل بداية الحرب وأخذنا تهديدات بوتين بكل جدية"، وتابع أن العالم موحد في دعمه لأوكرانيا وتقود واشنطن هذه الجهود لمساعدتها.