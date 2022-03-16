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الرئيس الأوكراني يناشد المشرعين الأمريكيين بفرض منطقة حظر طيران على بلاده

04:17 م الأربعاء 16 مارس 2022
الرئيس الأوكراني يناشد المشرعين الأمريكيين بفرض منطقة حظر طيران على بلاده

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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واشنطن- (د ب أ):

ناشد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي المشرعين الأمريكيين بفرض منطقة حظر طيران، على بلاده، التي تمزقها الحرب أو باستثناء ذلك، بالنسبة لواشنطن، إرسال طائرات مقاتلة.

وأضاف، في خطاب، تم بثه على الهواء مباشرة للكونجرس الأمريكي من كييف "حولت روسيا سماء أوكرانيا، إلى مصدر موت لآلاف الأشخاص".

وتابع أن قصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين للبلاد، منذ حوالي ثلاثة أسابيع "هو إرهاب لم تشهده أوروبا لمدة 80 عاما".

وأضاف أن "الولايات المتحدة وقوى حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأخرى رفضت مرارا الاقتراح بفرض منطقة حظر الطيران فوق أوكرانيا، بحجة أن ذلك ربما يؤدي إلى حرب أوسع نطاقا مع روسيا".

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