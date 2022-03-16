مصدر لـ(د.ب.أ): تأجيل زيارة كان من المقرر أن يُجريها البرهان اليوم للرياض

الرياض- (د ب أ):

قال مصدر مطلع في السفارة السودانية في الرياض إن الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى الرياض اليوم الأربعاء قد "تم تأجيلها لوقت لاحق".

وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن "التأجيل تم باتفاق بين الطرفين"، دون أن يكشف عن الأسباب.

وكانت الزيارة ستتزامن مع زيارة يجريها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم للمملكة، بهدف حث الرياض على زيادة إنتاج النفط للتخفيف من أزمة الطاقة العالمية عن الغربيين في ظل وطأة تداعيات العقوبات المفروضة على روسيا، بعدما أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة حظر الواردات النفطية الروسية.

وكان من المقرر أن يلتقي البرهان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "للتباحث حول العديد من القضايا الثنائية، وأمن البحر الأحمر، وآفاق حل الأزمة السياسية بين الفرقاء السودانيين".

وتجدر الإشارة إلى أن السودان يشهد أزمة منذ أكتوبر الماضي.

وكان البرهان قام مؤخرا بزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، اجتمع خلالها بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأبوظبي في مختلف المجالات.

ويشهد السودان احتجاجات منذ أكتوبر الماضي رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، قائد الجيش، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، فيما ينفى الجيش ذلك.