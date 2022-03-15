"نظمت احتجاجا ضد الحرب على الهواء".. صحفية روسية تمثل أمام المحكمة

نظمت احتجاجا ضد الحرب على الهواء صحفية روسية تمثل

موسكو - (د ب أ):

مثلت صحفية لدى التلفزيون الروسي الرسمي أمام محكمة بعدما نظمت احتجاجا ضد الحرب على أوكرانيا على الهواء مباشرة.

ونشر الصحفي الليبرالي البارز أليكسي فينيديكتوف صورة عبر تطبيق تليجرام للرسائل تظهر فيها الصحفية مارينا أوفسيانيكوفا إلى جانب محاميها أنطون جاشينسكي في مبنى المحكمة.

وقال تقرير إعلامي روسي إن أوفسيانيكوفا المحررة بالقناة الأولى الرسمية تم اتهامها بتنظيم فعالية عامة غير مصرح بها. وتواجه الاحتجاز 10 أيام أو غرامة بقيمة 30 ألف روبل (59ر283 دولار أمريكي) أو ما يصل إلى 50 ساعة من خدمة المجتمع.