إعلان

بريطانيا: روسيا قد تجري "استفتاء" على الانفصال في مدينة خيرسون الأوكرانية

09:01 ص الثلاثاء 15 مارس 2022
بريطانيا: روسيا قد تجري "استفتاء" على الانفصال في مدينة خيرسون الأوكرانية

وزارة الدفاع البريطانية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

لندن- (د ب أ):

حذر تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، من أن روسيا قد تسعى لإجراء "استفتاء" على الانفصال بمدينة خيرسون الأوكرانية.

وجاء في التقييم أن روسيا تسعى بذلك إلى إعلان المنطقة "جمهورية انفصالية"، تماما مثل دونيتسك ولوهانسك والقرم.

وأشارت إلى أنباء عن خروج المزيد من الاحتجاجات في مدينة خيرسون أمس، وأن القوات الروسية استخدمت الطلقات التحذيرية لتفريق المحتجين السلميين.

وذكرت أن العديد من المظاهرات خرجت خلال الأيام الماضية في مدن خيرسون وميليتوبول وبيرديانسك التي احتلتها روسيا.

وزارة الدفاع البريطانية روسيا استفتاء الانفصال مدينة خيرسون
محتوي مدفوع

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل|معهد الفلك : هزة أرضية تضرب الوادي الجديد- (بيان رسمي)
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا