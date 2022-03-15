بريطانيا: روسيا قد تجري "استفتاء" على الانفصال في مدينة خيرسون الأوكرانية

لندن- (د ب أ):

حذر تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، من أن روسيا قد تسعى لإجراء "استفتاء" على الانفصال بمدينة خيرسون الأوكرانية.

وجاء في التقييم أن روسيا تسعى بذلك إلى إعلان المنطقة "جمهورية انفصالية"، تماما مثل دونيتسك ولوهانسك والقرم.

وأشارت إلى أنباء عن خروج المزيد من الاحتجاجات في مدينة خيرسون أمس، وأن القوات الروسية استخدمت الطلقات التحذيرية لتفريق المحتجين السلميين.

وذكرت أن العديد من المظاهرات خرجت خلال الأيام الماضية في مدن خيرسون وميليتوبول وبيرديانسك التي احتلتها روسيا.