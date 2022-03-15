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زيلينسكي يتعهد بمعاقبة المسؤولين عن أعمال الحرب في أوكرانيا

05:57 ص الثلاثاء 15 مارس 2022
زيلينسكي يتعهد بمعاقبة المسؤولين عن أعمال الحرب في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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موسكو- (د ب أ):

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمحاسبة المسؤولين عن أعمال الحرب الخطيرة في بلاده.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو: "نعمل مع شركائنا على إجراءات عقابية جديدة ضد الدولة الروسية".

وأضاف أن هذه الإجراءات ستطال "كل شخص مسؤول عن الحرب. أي شخص مسؤول عن تدمير الديمقراطية. أي شخص مسؤول عن القمع ضد الشعب".

وقال زيلينسكي في المقطع الذي بثه من المكتب الرئاسي في كييف إن "الجيش الروسي مسؤول بالتأكيد عن جرائم حرب، وعن كارثة إنسانية تمت عمدا" في المدن الأوكرانية.

وقال زيلينسكي إن روسيا بدأت تدرك أنها لن تحقق أي شيء من خلال الذهاب إلى الحرب. مضيفا: "لم يتوقعوا (الروس) مثل هذه المقاومة. لقد صدقوا دعايتهم التي كانت تكذب علينا منذ عقود".

وأكد أن المفاوضات بين الممثلين الأوكرانيين والروس ستستأنف اليوم الثلاثاء.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي معاقبة المسؤولين أعمال الحرب أوكرانيا
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