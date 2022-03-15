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مسؤولون: 7 ممرات إنسانية فقط تعمل لإجلاء المدنيين في أوكرانيا

05:03 ص الثلاثاء 15 مارس 2022
مسؤولون: 7 ممرات إنسانية فقط تعمل لإجلاء المدنيين في أوكرانيا

القوات الروسية

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كييف- (د ب أ):

قال مسؤولون في كييف إن هناك سبعة فقط من أصل عشرة ممرات إنسانية تم التخطيط لها لإجلاء المدنيين من المناطق المتنازع عليها في الصراع الأوكراني، هي التي تعمل.

ونُقل نحو أربعة آلاف شخص إلى مناطق آمنة بشكل إجمالي، حسبما قالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك في ساعة متأخرة من ليل الإثنين/الثلاثاء، وفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الأوكرانية .

وجاء نحو ألفين من المدنيين الذين تم إنقاذهم من منطقة كييف.

وقالت فيريشوك إن عمليات الإجلاء من ماريوبول فشلت إلى حد كبير يوم الإثنين، وهو اليوم الـ 19 من الأعمال القتالية.

القوات الروسية نزوح اللاجئين 7 ممرات إنسانية إجلاء المدنيين

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