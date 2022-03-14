مسؤول أوروبي: حماية اقتصاد الاتحاد الأوروبي يعني حماية الديمقراطية

بروكسل - (د ب أ)

قال باولو جينتيلوني مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي إن حماية اقتصاد الاتحاد الأوروبي من الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا هي أمر حاسم لحماية الديمقراطية في الاتحاد.

وقال جينتيلوني بعد اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين إن "الوباء والحرب في أوكرانيا صدمتان خارجيتان قويتان قد يكومن لهما نتائج مختلفة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي".

وتابع "نعرف جميعا أن مرونة اقتصادنا أمر حاسم لحماية مواطنينا، ولكن أيضا لحماية ديمقراطياتنا، لأن هذا هو ما على المحك الآن- إنها في هذه المواجهة".

وكان في صدارة جدول أعمال الوزراء اليوم بحث كيف يمكن للدول الأعضاء التخفيف من التداعيات الاقتصادية لحرب والعقوبات المفروضة على روسيا.

وأضاف جينتلوني أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى رد موحد للتداعيات الاقتصادية للغزو الروسي مثل تعاون التكتل للاتفاق على خطة تعافي من وباء كوفيد-19.

واعتبر جينتلوني أن تقديرات النمو الاقتصادي للتكتل خلال العام الحالي "لم تعد واقعية".

كانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت في فبراير الماضي أنها تتوقع نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، ولكن جينتيلوني قال بعد اجتماع لوزراء مالية الاتحاد في بروكسل اليوم الاثنين إنه من غير المحتمل في ضوء التطورات الأخيرة تحقيق هذا المعدل.

كان اقتصاد الاتحاد الأوروبي قد سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 3ر4%، حيث أشارت المفوضية إلى أن ارتفاع معدل التضخم وانتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون واضطرابات سلاسل الإمداد دفعتها إلى خفض توقعات النمو للعام الحالي إلى 4% فقط.

وقال جينتيلوني إن الحرب في أوكرانيا التي فيها أسبوعها الثالث، فجرت مخاطر اقتصادية إضافية بالنسبة للاتحاد الأوروبي مثل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع وارتفاع معدل التضخم.

وأضاف المفوض الاقتصادي الإيطالي الجنسية أن الأعباء المالية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الناتجة عن التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة واستيعاب اللاجئين القادمين من أوكرانيا، ستضعف النمو الاقتصادي.

وأشار المفوض الأوروبي إلى أن التوقعات الاقتصادية الجديدة المنتظر إعلانها في مايو المقبل ستكون أكثر واقعية.

وقال جينتيلوني إن الاتحاد الأوروبي يستطيع تأمين التعافي الاقتصادي "إذا تحركنا بقوة وسرعة كما فعلنا أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد".