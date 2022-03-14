تاس: القوميون الأوكرانيون ينفذون عملا تخريبيا بمصنع كيماويات بالقرب من دونيتسك

موسكو - (د ب أ):

ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية نقلا عن مصدر بوزارة الدفاع الروسية أن القوميين الأوكرانيين نفذوا عملا تخريبيا استهدف مصنع أفدييفسكي لفحم الكوك والكيماويات بالقرب من دونيتسك وذلك بإضرام النيران فيه.

وتابع المصدر "نفذ مسلحون من كتائب القوميين عملا تخريبيا بمصنع أفدييفسكي لفحم الكوك والكيماويات في إقليم دونيتسك".

وأضاف المصدر" إندلع الحريق نتيجة لأعمال التخريب التي قاموا بها وتتصاعد الآن الانبعاثات الحمضية والدخان السام الذي يواصل الانتشار فوق المناطق السكنية المجاورة".