موسكو تطلب المساعدة للروس العالقين في تايلاند وسط حظر الطيران

بانكوك - (د ب أ)

دعت موسكو بانكوك إلى تمديد تأشيرات السفر لمئات السياح الروس، الذين تقطعت بهم السبل في تايلاند بعدما تم تفعيل حظر رحلات الطيران أثناء قضائهم إجازة بالبلاد.

وقالت السفارة الروسية في تايلاند اليوم الأحد، إنها أرسلت وثائق إلى مسؤولين في بانكوك تطالب بتمديد تأشيرات سفر سياح روس لمدة تبلغ 30 يوما بشكل مبدئي، مشيرة إلى أنه تم إرسال أكثر من 1200 طلب حتى الآن.

وقالت السفارة إن كل السياح العالقين يحصلون الآن على "مساعدة ضرورية"،بعد تعليق رحلات عودة هائلة إلى روسيا.

كانت وسائل إعلام تايلاندية ذكرت في وقت سابق أن حوالي 7 آلاف أوكراني وروسي موجودون في منتجعات سياحية مثل فوكيت وساموي وباتايا وكاربي.

وبسبب العقوبات وإغلاق المجال الجوي فوق روسيا وأوكرانيا، جرت عمليات إلغاء واسعة النطاق لرحلات الطيران بين آسيا وأوروبا.

ولم يتمكن الكثير من المسافرين أيضا من الحصول على أموال لتعطل المعاملات المالية عبر بنوك روسية. وقالت السفارة إن الحكومة في بانكوك ستعرض الآن على السياح العالقين أماكن إقامة.

وقالت السفارة إن السلطات الروسية "ستتخذ كل التدابير الضرورية لضمان عودة السياح الروس".

كانت شركات طيران روسية قد اقترحت من قبل تسيير رحلات إجلاء، بينما كتبت وسائل إعلام روسية أن تايلاند تحاول تنظيم عمليات نقل إلى روسيا من خلال شركات طيران من منطقة الشرق الأوسط.