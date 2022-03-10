السفير الأوكراني في برلين: رفض ألمانيا لوقف واردات الغاز الروسي "لا يمكن تحمله"

فرساي/برلين- (د ب أ):

زادت أوكرانيا من الضغط على ألمانيا لوقف ورادات الغاز من روسيا، وذلك قبل القمة الأوروبية في فرساي اليوم الخميس.

وقال السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريه ميلنيك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه في ظل تزايد عدد ضحايا الحرب من المدنيين، فإن رفض الحكومة الاتحادية لوقف الواردات "لا يمكن تحمله أخلاقيا".

وتابع السفير الأوكراني: "نناشد الألمان اتخاذ قرار واحد صحيح وتطبيق هذا الحظر على الفور لوضع نهاية لحرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ضد النساء والأطفال الأوكرانيين".

صحيح أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات هائلة ضد روسيا بعد دخولها أوكرانيا، إلا أن وقف الواردات الروسية من الغاز والنفط التي تقدر بمليارات لم تندرج ضمن هذه العقوبات.

يشار إلى أن ألمانيا تعتمد على توريدات الطاقة الروسية بشكل كبير.

واستبعد المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا وقف هذه الواردات أمس الأربعاء.