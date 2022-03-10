البيت الأبيض ينفي تقارير عن تطوير أسلحة دمار شامل في أوكرانيا

نيويورك/موسكو - (د ب أ):

نفى البيت الأبيض ادعاءات روسية بأن أوكرانيا تطور أسلحة نووية أو بيولوجية، واصفا إياها بأنها "سخيفة" و"حيلة واضحة" لمحاولة تبرير المزيد من "العدوان" الروسي في المستقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي مساء الأربعاء: "لقد أحطنا علما بادعاءات روسيا الكاذبة حول مختبرات الأسلحة البيولوجية الأمريكية المزعومة وتطوير الأسلحة الكيماوية في أوكرانيا. لقد رأينا أيضا مسؤولين صينيين يرددون نظريات المؤامرة هذه".

وأضافت: "هذا أمر سخيف. إنه نوع من عمليات التضليل التي رأيناها مرارا من الروس على مر السنين في أوكرانيا وفي دول أخرى، والتي تم فضحها، ومثال على أنواع الذرائع الكاذبة التي كنا نحذر من أن الروس سيختلقونها".

وتابعت ساكي قائلة إن هذه المزاعم هي "حيلة واضحة من روسيا لمحاولة تبرير هجومها المتعمد وغير المبرر على أوكرانيا".