أحكام مطولة بالسجن على 3 رجال بسبب هجوم على كاهن في فرنسا

باريس - (د ب أ):

قضت محكمة في باريس بسجن ثلاثة رجال لمدد طويلة بتهمة قتل كاهن في فرنسا قبل أكثر من خمس سنوات.

وحكم على الجناة ، الذين أدانتهم المحكمة بالتحضير للهجوم، بالسجن لمدة تتراوح بين 8 و13 عاما الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

واحتجز مهاجمان ستة أشخاص رهائن خلال قداس صباحي في 26 تموز/يوليو 2016، في كنيسة كاثوليكية في سانت إتيان دو روفراي بالقرب من روان في شمال فرنسا.

وقتل الرجلان بعد ذلك الكاهن جاك هامل الذي كان يبلغ من العمر حينها 85 عاما ، وتمكنت راهبة من الهروب ودقت ناقوس الخطر.

وأطلقت الشرطة النار على المهاجمين.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي أثار رعبا تجاوز حدود فرنسا.