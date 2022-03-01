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سفراء الاتحاد الأوروبي يمهدون الطريق أمام فرض عقوبات على وسائل الإعلام الحكومية الروسية

11:59 م الثلاثاء 01 مارس 2022
سفراء الاتحاد الأوروبي يمهدون الطريق أمام فرض عقوبات على وسائل الإعلام الحكومية الروسية

الاتحاد الأوروبي

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بروكسل = (د ب أ)

وافق سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، على فرض حظر على منصتي سبوتنيك وروسيا اليوم الإعلاميتين التي تديرهما الحكومة الروسية، وفقا لما أعلنته الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، ممهدين الطريق لإضفاء الطابع الرسمي على الإجراء واعتماده لنشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي في وقت سابق، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المنصات الإعلامية التي تديرها الحكومة الروسية ليست " منظمات إعلامية تقليدية، ولكنها أداة ضمن صندوق أدوات التضليل الموالية للكرملين".

وتابع المسؤول أن العقوبات لا تشمل الصحفيين الذين يعملون لصالح روسيا اليوم وسبوتنيك، ولكنها تستهدف المشغلين الاقتصاديين في قنوات البث السلكية والأقمار الصناعية والقنوات الرقمية.

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن الإجراءات المؤقتة، المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا، تظل سارية المفعول حتى يتوقف الهجوم ،وتتوقف دعاية تلك المنصات عن استهداف الاتحاد الأوروبي.

وسيجري تكليف منظمي وسائل الإعلام بدول الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الحظر، والذي سيدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

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