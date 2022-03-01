رئيس المجر: لن يسمح بنقل الاسلحة الغربية إلى أوكرانيا عبر أراضينا

بودابست-(د ب ا):

قال الرئيس المجري فيكتور أوربان إنه لن يسمح بنقل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا عبر بلاده.

وقال أوربان في بيان نشرته وكالة الأنباء المجرية في وقت متأخر من أمس الاثنين" لقد قررنا أننا لن نسمح بمثل هذه الشحنات".

وتتشارك المجر، العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) حدودا لمسافة 140 كيلومترا مع أوكرانيا، التي تتعرض لهجوم من جانب القوات الروسية منذ الأسبوع الماضي.

وأوضح أوربان أن قراره يستند على حقيقة أن أكثر من 100 ألف من العرقية المجرية، الذين يعيشون في منطقة زاكارباتيا بغرب أوكرانيا، سوف يتعرضون للخطر هم وأمنهم في حال تم السماح بهذه الشحنات.

ويشار إلى أن أوربان عادة ما يعد مقربا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكنه لم يعارض العقوبات الأوروبية ضد روسيا بعد الغزو ، ولا قرارات إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا. ولكن إدانته للهجوم جاءت غير قوية.

وقال أوربان " من مصلحة الشعب المجري أن تبتعد المجر عن هذه الحرب".