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الانفصاليون يدعون مواطني ماريوبول الأوكرانية لمغادرة المدينة

12:02 م الثلاثاء 01 مارس 2022
الانفصاليون يدعون مواطني ماريوبول الأوكرانية لمغادرة المدينة

أوكرانيا

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كييف- (د ب أ):

أقام انفصاليو شرق أوكرانيا - بحسب بياناتهم - "ممرين إنسانيين" لسكان مدينة ماريوبول في جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن المتحدث باسم الانفصاليين في منطقة دونيتسك، إدوارد باسورين، قوله اليوم الثلاثاء إنه بإمكان السكان مغادرة المدينة بحلول يوم غد الأربعاء.

وأضاف باسورين: "نحن نضمن السلامة في أجزاء من الطريق الرئيسي E58 في اتجاه منطقة زاباروجيا وفي اتجاه أراضي الاتحاد الروسي"، مضيفا أنه من المقرر أن تساعد قوات روسية في ذلك.

وتشهد مدينة ماريوبول معارك كثيفة. ويُخشى أن يستولي الجيش الروسي على المدينة المطلة على بحر آزوف.

أوكرانيا كييف مدينة ماريوبول الاتحاد الروسي القوات الروسية

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