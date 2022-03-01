المحكمة الجنائية الدولية: نعتزم فتح تحقيق بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا
لاهاي-(أ ش أ):
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا كريم خان إن المحكمة سوف تفتح تحقيقاً بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا "في أسرع وقت ممكن".
وأضاف خان -في بيان صدر أمس الإثنين ونقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية- أنه وبعد النظر الأولي في الموقف، فقد أكد وجود أساس منطقي مقبول "للاعتقاد بوقوع كلٍ من جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا".
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