المحكمة الجنائية الدولية: نعتزم فتح تحقيق بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا

لاهاي-(أ ش أ):

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا كريم خان إن المحكمة سوف تفتح تحقيقاً بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا "في أسرع وقت ممكن".

وأضاف خان -في بيان صدر أمس الإثنين ونقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية- أنه وبعد النظر الأولي في الموقف، فقد أكد وجود أساس منطقي مقبول "للاعتقاد بوقوع كلٍ من جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا".