أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

المحكمة الجنائية الدولية: نعتزم فتح تحقيق بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا

04:14 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
المحكمة الجنائية الدولية: نعتزم فتح تحقيق بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا

المحكمة الجنائية الدولية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

لاهاي-(أ ش أ):

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا كريم خان إن المحكمة سوف تفتح تحقيقاً بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا "في أسرع وقت ممكن".

وأضاف خان -في بيان صدر أمس الإثنين ونقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية- أنه وبعد النظر الأولي في الموقف، فقد أكد وجود أساس منطقي مقبول "للاعتقاد بوقوع كلٍ من جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا".

هذا المحتوى من

Asha
المحكمة الجنائية الدولية الهجوم الروسي فتح تحقيق

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1523

إصابات اليوم

34

وفيات اليوم

1321

متعافون اليوم

483771

إجمالي الإصابات

24074

إجمالي الوفيات

413482

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| التطبيق بدأ.. ننشر قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات السجائر- مستند

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا