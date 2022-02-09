مباحثات بين أمريكا وأوروبا والناتو حول الحشود الروسية على حدود أوكرانيا

10:35 م الأربعاء 09 فبراير 2022
مباحثات بين أمريكا وأوروبا والناتو حول الحشود الروسية على حدود أوكرانيا

ويندي شيرمان

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أجرت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي محادثات هاتفية مع نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوانا ، والأمين العام لخدمة التحرك الخارجي بالاتحاد الأوروبي ستيفانو سانينو، والرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ممثلاً في نائب وزير الخارجية البولندي مارسين برزيداتش ، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلجا شميد بشأن الأوضاع على الحدود الأوكرانية .

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، على الموقع الرسمي للوزارة، أن شيرمان تحدثت اليوم مع جيوانا وسانينو وبرزيداتش وشميد، حيث ناقشوا التعزيز العسكري الروسي غير المبرر على حدود أوكرانيا .

كما بحثوا استمرار مشاركة الناتو ، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، والاتحاد الأوروبي، والاستعدادات المنسقة لكل الاحتمالات ، بما في ذلك التزامنا المستمر بالدبلوماسية كما يتضح من بيان منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في فيينا في 8 فبراير .

واتفقوا على أهمية استمرار التنسيق الوثيق في حث روسيا على اختيار الدبلوماسية واتخاذ خطوات ملموسة لوقف التصعيد.

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Asha
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