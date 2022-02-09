اليونان تحتج على انتهاكات تركيا لمجالها الجوي

أثينا - (د ب أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية، ألكسندروس بابايوانو، اليوم الأربعاء، إن تركيا تواصل تحديها لحقوق سيادة اليونان في بحر إيجه بانتهاكات للمجال الجوي وطلعات جوية فوق أراضي اليونان، وهو أمر "مثير للقلق".

وقال المتحدث إن تركيا استخدمت الطائرات المسيرة، والقاذفات المقاتلة، موضحا أن أثينا قدمت احتجاجا لأنقرة عبر قنوات دبلوماسية.

وحلقت المقاتلات أو الطائرات المسيرة فوق الأراضي اليونانية 18 مرة، من بينها حالات تحليق فوق جزر مأهولة.

ويمثل التحليق فوق أراضي دولة ما انتهاكًا خطيرًا لسيادة الدولة. وأدان الاتحاد الأوروبي الانتهاكات التركية، أكثر من مرة.