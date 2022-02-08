عضو في مجلس السيادة السوداني يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاق السلام

السودان - (أ ش أ)

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور الهادي إدريس، ضرورة تنفيذ اتفاقية سلام جوبا على أرض الواقع، وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية والعمل على دمج القوات وتجميعها، مشددا على أنها جميعا تمثل قوات السودان، وستعمل صفا واحدا لحماية الأرض والعرض.

وشهد أعضاء مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار والدكتور الهادي إدريس والطاهر حجر اليوم الثلاثاء، بمعهد الاستخبارات العسكرية بالخرطوم، تخريج دورة حراسة الشخصيات المهمة لشركاء السلام.

ودعا إدريس، بقية الحركات غير الموقعة على اتفاق السلام، للانضمام لركب السلام.. مشيدا بالأداء المتميز لخريجي الدورتين وجهود معهد الاستخبارات لتدريب وتأهيل العسكريين.

من جانبه، عبر الطاهر حجر، عن سعادته وفخره بما قدمه الخريجون من أداء متميز، ومهارات عالية أدهشت الحاضرين.