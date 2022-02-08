سفير كوريا الجنوبية: نسعى لتوسيع التعاون مع مصر في مجالات الطاقة والتعليم

مصر - (أ ش أ)

بحث سفير كوريا الجنوبية في القاهرة، هونج جين ووك، مع محافظ أسوان أشرف عطية، سبل توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة والمواصلات والتعليم والثقافة، أعقبها جولة للسفير في محطة بنبان للطاقة الشمسية.

وأكد السفير - في تصريح اليوم الثلاثاء - على نية بلاده تقديم الدعم إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تنمية متوازنة للريف المصري، مشيرًا إلى أنه مع اختيار الحكومة كوريا لمصر كشريك رئيسي في المساعدة الإنمائية الرسمية للفترة من 2021-2025، زادت فرص التعاون عن الماضي.

وأضاف أن التوقيع على مشروع تحديث خط السكة الحديد بين الأقصر والسد العالي (بقيمة 310 ملايين دولار أمريكي) خلال زيارة الرئيس مون جاي إن إلى مصر في يناير الماضي يشكل نقطة انطلاق جيدة للتعاون بين الجانبين.

وأعرب السفير عن توقعاته بأن يساهم المشروع في تطوير البنية الأساسية للسكة الحديدية وتحسين كفاءة الربط بين محافظة أسوان وباقي أنحاء مصر، الأمر الذي يؤدي إلى تنمية محافظة أسوان من خلال تنشيط قطاع السياحة فضلاً عن الارتقاء بجودة حياة المواطنين، مطالبًا باهتمام ودعم من محافظة أسوان لتنفيذ المشروع.

وأعرب السفير هونج، عن أمله في إيجاد سبل للتعاون مع محافظة أسوان في مجال الصناعات الخضراء، خاصة في ضوء حرص كوريا على تعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال، مشيرًا في هذا الإطار إلى المائدة المستديرة الكورية المصرية للصناعات المستقبلية والخضراء التي عقدت خلال شهر يناير الماضي بحضور الرئيس الكوري مون جاي إن، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

واتفق السفير هونج والمحافظ على التعاون في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة وأن محافظة أسوان يوجد محطة بنبان التي تعد من أكبر المحطات الشمسية في العالم، فضلاً عن تزايد الاهتمام بهذا المجال بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر المناخ في نوفمبر القادم.

وأضاف السفير هونج، إلى أن قطاع "البيئة والطاقة" يمثل أحد المجالات التي تتطلع كوريا إلى تعزيز التعاون الوثيق فيها مع مصر، وتوقع أن يتم اكتشاف العديد من المشروعات للتعاون المشترك في مجال التحول الأخضر في المستقبل.

وأشار السفير إلى إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة مع المحافظة بالاستفادة من التمويل المتاح من خلال صندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي الكوري بقيمة مليار دولار الذي تم إبرام اتفاقية بشأنه خلال زيارة الرئيس الكوري إلى مصر الشهر الماضي، وكذلك التمويل المشترك لمشروعات الطاقة المتجددة بقيمة 600 مليون دولار المتاح من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي.

من جانبه، أعرب المحافظ أشرف عطية، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع كوريا في مجال التعليم من خلال قسم اللغة الكورية بجامعة أسوان، فضلًا عن التعاون في قطاع الطاقة والبنية التحتية.

ووافق السفير هونج، رأى المحافظ، مشيرًا إلى أن كثير من الشركات الكورية تعتبر مصر وجهة استثمارية جذابة وتأمل في الدخول إلى السوق المصري؛ مما سينعكس على زيادة إقبال المصريين على تعلم اللغة الكورية.

ووعد السفير، باستمرار الدعم لقسم اللغة الكورية بجامعة أسوان من خلال إيفاد متطوعي الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، خاصة وأن أساس التعاون بين البلدين هو تعزيز التفاهم والتبادل بين الشعبين.

واقترح السفير، توسيع نطاق التعاون بين كوريا ومحافظة أسوان ليشمل مجال التراث الثقافي، مشيرًا إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث الثقافي بين البلدين التي تم توقيعها مؤخرًا بين إدارة التراث الثقافي لكوريا والمجلس الأعلى للآثار بمصر، والتي تتضمن التعاون في أعمال ترميم وتطوير الآثار فضلا عن التبادل الشعبي والأكاديمي.

ومن المتوقع أن تؤثر المشروعات التعاونية في مجال التراث الثقافي على توسيع موارد السياحة لأسوان إذا تمت الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لكوريا في الترميم والحفاظ على التراث الثقافي المتنوع في أسوان.

وعقب الاجتماع، تفقد السفير هونج محطة بنبان للطاقة والسد العالي بأسوان، حيث يجري توليد الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية على مستوى عالمي، وأشاد بإرادة الحكومة المصرية وقدرتها على تعظيم الاستفادة من مواردها لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، ومعربًا عن ثقته في نجاح مصر في استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف هذا العام (كوب 27).