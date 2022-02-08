الرئاسي الليبي: نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف

06:47 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
الرئاسي الليبي: نقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف

رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي

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ليبيا - (أ ش أ)

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن المجلس يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والمؤسسات، ويضع في أولوياته إنجاز مشروع المصالحة الوطنية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن ذلك جاء خلال استقبال المنفي اليوم الثلاثاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل الذي أطلعه على أجندة أعمال القمة الإفريقية الأوروبية القادمة ببروكسل، فضلا عن استعراض الملفات المشتركة الليبية - الأوروبية.

وأوضح المنفي، أن المشكلة القائمة الآن على الساحة الليبية هي قانونية ودستورية، ويجب معالجتها في أقرب الآجال وأن المجلس الرئاسي يسعى لأن تكون الانتخابات هي المخرج والحل، وأن تكون في أقرب وقت".

وشدد على أهمية المحافظة على الزخم الشعبي، للذهاب للانتخابات البرلمانية والرئاسية، بحسب مسار برلين، واتفاق جنيف.. كاشفا استمرار المجلس الرئاسي في وضع إطار عام وعملي، من أجل إخراج المرتزقة من كل ليبيا، وأشار إلى تعامل المجلس في ملف إخراج المرتزقة مع بعض الدول كشركاء، ورفضه أي تدخل أجنبي أيا كان نوعه.

وحول ملف الهجرة غير الشرعية، اعتبر رئيس المجلس الرئاسي أنه ملف مشترك، وهو ليس ملف محلي فقط.. مشيرا إلى أن ليبيا هي بوابة إفريقيا للأوروبيين، وبوابة أوروبا للأفارقة.

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Asha
محمد المنفي الرئاسي الليبي مشروع المصالحة الوطنية ليبيا

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