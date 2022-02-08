مبعوث أمريكي يزور لبنان للوساطة في ترسيم الحدود مع إسرائيل

بيروت - (د ب أ)

وصل إلى لبنان بعد ظهر اليوم الثلاثاء المستشار الأمريكي لشؤون الطاقة عاموس هوكشتين مع وفد إلى بيروت في زيارة يلتقي خلالها عدد من المسؤولين اللبنانيين ويبحث مسألة ترسيم الحدود البحرية للبنان مع إسرائيل.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كان قد أعلن في بداية أكتوبر 2020 عن اتفاق إطاري للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهلة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه لبنان نزاعا حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل .

وعقدت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل،في مقر القوات الدولية "اليونيفيل" في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان.

وانطلقت الجولة الأولى في 14 أكتوبر 2020 بوساطة أمريكية ورعاية الأمم المتحدة على اعتبار أن مساحة المنطقة المتنازع عليها المحددة في المرسوم 6433/2011 تبلغ حوالي 860 كيلومترا مربعا.

ولكن فريقًا من التقنيين العسكريين والمدنيين أجرى دراسات أظهرت أن حق لبنان يتجاوز المنطقة "المتنازَع عليها"، المحددة في المرسوم 6433/2011 والبالغة 860 كيلومترًا مربع ليصل إلى 2290 كيلومترًا.

وانطلقت الجولة الثانية في 28 من ذات الشهر وتبعتها الجولة الثالثة في اليوم التالي، والجولة الرابعة في 11 نوفمبر 2020.

وانطلقت الجولة الخامسة في 4 مايو 2021. وأصرّ الوفد اللبناني المفاوض خلال الجولة الخامسة على حقه في حدوده البحرية وفقًا لقانون البحار.