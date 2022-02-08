وزير الدفاع البلغاري: واشنطن تؤخر تسليم مقاتلات "اف-16" إلى صوفيا

05:38 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
وزير الدفاع البلغاري: واشنطن تؤخر تسليم مقاتلات "اف-16" إلى صوفيا

وزير الدفاع البلغاري ستيفان يانيف

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بلغاريا - (أ ش أ)

أعلن وزير الدفاع البلغاري ستيفان يانيف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أبلغت الجانب البلغاري تأجيل تسليم مقاتلات "اف-16" الأمريكية إلى صوفيا لعدة أشهر.

وقال يانيف في تصريح أوردته وكالة أنباء صوفيا البلغارية: "لقد تلقينا رسالة رسمية من شركة (لوكهيد مارتين) الأمريكية، يشار فيها إلى تأخر التوريدات الأولى للطائرات.. وتُحدد في الرسالة فترة حوالي عدة أشهر".

ووفقًا لجدول التوريدات، من المفترض أن تتلقى بلغاريا أول مقاتلة بحلول منتصف سبتمبر 2023 المقبل، وسيتم إيصال 4 طائرات أخرى قبل نهاية عام 2023، على أن يتم تسليم باقي الطائرات في الربع الأول من عام 2024.

وكان عقد شراء بلغاريا طائرات مقاتلة "اف-16" بقيمة 1.26 مليار دولار، قد دخل حيز التنفيذ في يوليو 2019، وتم تسديد المبلغ فورًا، ومن المفترض أن تكون الطائرات جاهزة للاستخدام القتالي خلال 5 أعوام بعد دخول العقد حيز التنفيذ.

هذا المحتوى من

Asha
وزير الدفاع البلغاري ستيفان يانيف مقاتلات اف-16 الولايات المتحدة

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