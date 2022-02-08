شكري وكيري يبحثان مواصلة التنسيق بشأن قضايا تغير المناخ

05:34 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
شكري وكيري يبحثان مواصلة التنسيق بشأن قضايا تغير المناخ

سامح شكري

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مصر - (أ ش أ)

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، اليوم الثلاثاء، اتصالاً مرئيًا من المبعوث الرئاسي الأمريكي للمُناخ جون كيري، وذلك في إطار العمل المستمر للإعداد للدورة الـ 27 للمؤتمر الذي تستضيفه وتترأسه مصر في نوفمبر 2022، وكذلك لمواصلة التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الجهود الدولية لمواجهة تغير المُناخ.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في بيان صحفي - أن الوزير شكري أكد على اعتزام مصر كرئيس للدورة الـ 27 البناء على الزخم الذي تحقق خلال الدورة الـ 26 للمؤتمر في جلاسجو لتعزيز العمل الدولي لمواجهة تغير المُناخ على كافة الأصعدة، لاسيما فيما يتعلق بجهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المُناخ وتمويل مساعي الدول النامية لهذا الغرض.

وأضاف أن الرئاسة المصرية للدورة الـ 27 ستعمل على الوصول لنتائج تعكس الطموح الدولي لمواجهة تغير المُناخ، مع إيلاء أهمية خاصة لدعم الدول النامية وفي مقدمتها الدول الإفريقية، وأن مصر تعول على دعم الولايات المتحدة لتحقيق تلك النتائج المرجوة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الاتصال تناول التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة في مجال مواجهة تغير المُناخ، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل مجموعة العمل المشتركة المعنية بتغير المُناخ بين البلديّن في أقرب فرصة، وذلك وفقًا لمخرجات الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.

كما أبرز الوزير شكري، من جانبه، الفرص المتاحة بمصر أمام الشركات الأمريكية للاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأخضر لا سيما في ظل الإنجازات التي تحققها الحكومة المصرية تجاه التحول للاقتصاد الأخضر.

وأكد الوزير شكري، والمبعوث الرئاسي للمناخ جون كيري، في ختام الاتصال، على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين في هذا الشأن خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة.

هذا المحتوى من

Asha
سامح شكري قضايا تغير المناخ مؤتمر أطراف تغير المناخ

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