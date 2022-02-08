استقالة وزير البترول والتعدين الكيني من منصبه

نيروبي- (د ب أ):

استقال وزير البترول والتعدين الكيني جون مونيس، من منصبه بهدف الترشح لشغل منصب حاكم مقاطعة في شمال غرب البلاد، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج"، الثلاثاء.

ونقلت محطة "إن تي في" الكينية عن مونيس القول، إنه يعتزم الترشح لشغل منصب حاكم مقاطعة "توركانا"، في الانتخابات المقررة في 9 أغسطس المقبل.

ويتعين على موظفي الحكومة في كينيا ترك مناصبهم قبل ستة أشهر من إجراء الانتخابات في حال كانوا يخططون للترشح لشغل منصب آخر.

من ناحية أخرى، استقال تشارلز كيتر، سكرتير تفويض السلطات في البلاد، عن منصبه في وقت سابق الثلاثاء، حيث يسعى لشغل منصب حاكم مقاطعة "كيريشو" الواقعة في جنوب غرب البلاد، والمعروفة بزراعة الشاي.