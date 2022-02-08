اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين عند الحدود مع السعودية

12:15 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين عند الحدود مع السعودية

قوات في "ألوية العملاقة" في مديرية حريب في محافظة

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صنعاء- (أ ف ب):

قُتل 32 جنديًا على الأقلّ وجُرح أكثر من 100 شخص في الأيام الثلاثة الأخيرة في شمال اليمن قرب الحدود مع السعودية في اشتباكات مع الحوثيين، حسبما قالت مصادر عسكرية الثلاثاء.

ويشهد اليمن حربًا متواصلة منذ 2014 بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران الذين سيطروا على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء. وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لدعم القوات الحكومية اعتبارًا من 2015.

وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، قُتل 32 عسكريًا من القوات الحكومية بينهم أربعة ضباط، خلال هجوم السبت على منطقة حرض في محافظة حجّة، حسبما أكّدت مصادر عسكرية لوكالة فرانس برس.

وأسفر الهجوم أيضًا عن مئة جريح على الأقلّ في صفوف العسكريين، بحسب المصادر نفسها التي لفتت إلى أن المواجهات لا تزال مستمرّة الثلاثاء.

ولقي 56 مقاتلًا متمرّدًا حتفهم في المواجهات والغارات الجوية للتحالف، بحسب مسؤول عسكري حكومي.

ومن النادر أن يُفصح الحوثيون عن الخسائر في صفوفهم.

وبحسب مصادر عسكرية، لم تتمكّن القوات الموالية للحكومة بعد من استعادة منطقة حرض لكنها تمكنت من تطويقها.

وتدور الحرب في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء منذ العام 2014. وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة، بينما تعاني البلاد من أزمة إنسانية حادة.

هذا المحتوى من

AFP
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