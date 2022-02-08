السفير الروسي بمصر: نرحب بتوجه القاهرة لتعميق التعاون الثنائي مع موسكو

وكالات:

أعرب السفير الروسي لدى مصر، جيورجي بوريسينكو، عن ترحيب موسكو بنوايا القاهرة لتعميق التعاون في المجال العسكري التقني، مشيرا إلى أن بلاده ستجد دائما ما يفاجئ الشركاء.

وقال بوريسينكو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" نُشرت الثلاثاء: "مصر شريك استراتيجي لروسيا، وصديق قديم وموثوق به، ومن جانبنا، يوجد أيضاً استعداد لمزيد من التعاون في أي من الصيغ الحديثة وعبر مجموعة كاملة من المنتجات المدنية والعسكرية وذات الاستخدام المزدوج".

وأضاف: "نرحب بنوايا القاهرة لتعميق التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري والعسكري التقني".

وأشار بوريسينكو، إلى أن "كلا من المشترين المصريين والأجانب الآخرين لمنتجات المجمع الصناعي العسكري الروسي يقدرون اختلافاته المميزة عن نظرائهم الغربيين ويزيدون باطراد محفظة طلباتهم".

وأضاف "لا يسعني إلا أن أقول بأن التعاون مع مصر في هذا المجال يتطور باستمرار وفقا لاتجاهات السوق العالمية".

وذكر بوريسينكو، بأن اللجنة الروسية المصرية للتعاون العسكري التقني تعمل منذ عام 2005، منوها لوجود مكتب تمثيلي لمؤسسة "روستيخ" الحكومية يعمل بنشاط في مصر، وأن وزيري دفاع البلدين على اتصال مستمر ويعقدان اجتماعات منتظمة، كما يقدم المصنعون المحليون للمنتجات العسكرية عينات من منتجاتهم في أماكن دولية مختلفة، بما في ذلك معرض "إيديكس"، الذي يقام سنوياً في مصر.

واختتم السفير الروسي لدى مصر بالقول: "على سبيل المثال، في العام الماضي، قدمت مؤسساتنا الرئيسية أكثر من 350 نوعاً من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الخفيفة ونماذج الدبابات والمروحيات والطائرات وأنظمة الصواريخ وأكثر من ذلك بكثير. وستجد روسيا دائما ما يفاجئ العملاء المحتملين".