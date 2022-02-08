موسكو: 125 ألف سائح روسي زار مصر خلال أول أسبوعين من العام الجاري

10:47 ص الثلاثاء 08 فبراير 2022
موسكو: 125 ألف سائح روسي زار مصر خلال أول أسبوعين من العام الجاري

موسكو

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وكالات:

أعلن سفير روسيا لدى مصر، جيورجي بوريسينكو، الثلاثاء، أن نحو 125 ألف سائح روسي زاروا مصر خلال أول أسبوعين من العام الجاري، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أكثر من 700 ألف سائح زاروا مصر خلال عام 2021.

وأشار بوريسينكو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إلى أن "مصر كانت واحدة من أكثر 3 وجهات سياحية مفضلة لدى المواطنين الروس قبل تحطم الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء في أكتوبر 2015". منوها إلى أنه "في عام 2014، زار 3.3 مليون روسي المنتجعات المصرية على البحر الأحمر".

وأضاف السفير الروسي: "بعد توقف الرحلات الجوية المباشرة، انخفض التدفق السياحي، وقدِر بعدة عشرات الآلاف من السياح سنويا بعد استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة في 2018... وفي العام الماضي زار مصر أكثر من 700 ألف مواطن روسي، وخلال أول أسبوعين من عام 2022 زارها نحو 125 ألف من المواطنين الروس".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن ما بين 20 و25 رحلة جوية من روسيا تهبط في مطاري منتجعي الغردقة وشرم الشيخ يوميًا.

كانت المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا "آتور"، مايا لوميدزي، أعلنت في 12 يناير استحواذ مصر على المركز الأول من السياحة الخارجية بالنسبة للمواطنين الروس خلال ليلة رأس السنة الجديدة بنسبة 50%، وبعدد سائحين قدره 125 ألف سائح روسي.

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