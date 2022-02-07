مباحثات أمريكية بريطانية حول الأوضاع في أوكرانيا

11:58 م الإثنين 07 فبراير 2022
مباحثات أمريكية بريطانية حول الأوضاع في أوكرانيا

ويندي شيرمان

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

ناقش نائب وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية جيمس كليفرلي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، الاثنين، استمرار المشاركة الدبلوماسية لمنع المزيد من الإجراءات الروسية ضد أوكرانيا، وكذلك سبل الردع بما في ذلك العقوبات والمساعدة الأمنية للشركاء والحلفاء في المنطقة.

كما ناقش الجانبان -وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني- المفاوضات الجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي للحفاظ على مكاسب اتفاقية بلفاست، وكذلك الممارسات الاقتصادية المقلقة للصين والحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة من خلال الشراكة الأمنية الثلاثية مع أستراليا، وتطرقا أيضًا إلى مناقشة أهمية ضمان عودة إيران إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة.

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ويندي شيرمان أوكرانيا جيمس كليفرلي

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