اليمن يدعو المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين

10:46 م الإثنين 07 فبراير 2022
اليمن يدعو المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين

معمر الإرياني

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اليمن - (أ ش أ)

دعا وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الارياني، المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس والمبعوثين الاممي والامريكي الضغط على مليشيا الحوثي الارهابية لإطلاق سراح الصحفيين الذين يواجهون خطر القتل، ووضع قضيتهم في صدارة اهتماماتهم لضمان سلامتهم وحريتهم وعودتهم العاجلة لاسرهم.

وثمن الارياني وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، جهود الاتحاد الدولي للصحفيين للمساعدة في إنقاذ حياة الصحفيين (توفيق المنصوري، عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حمید) المخفيين قسريا في معتقلات مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران منذ يونيو 2015، على خلفية عملهم الصحفي.

وأوضح ان الصحفيين الأربعة تعرضوا منذ اختطافهم لصنوف التعذيب النفسي والجسدي والإخفاء القسري، وحرموا من حق الزيارة، والرعاية الطبية، وغيرها من حقوقهم الأساسية، وصدرت بحقهم أوامر بالإعدام بتهم ملفقة، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.

ودعا الارياني منظمات وهيئات حقوق الانسان وحماية الصحفيين، وكافة الصحفيين والحقوقيين، والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير للمشاركة في الحملة العالمية للضغط على مليشيا الحوثي الارهابية لإطلاق الصحفيين فورًا دون قيد او شرط.

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Asha
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