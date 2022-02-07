الجيش اليمني: تحرير سلسلة جبال الأحطوب غربي تعز

09:58 م الإثنين 07 فبراير 2022
الجيش اليمني: تحرير سلسلة جبال الأحطوب غربي تعز

الجيش اليمني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

اليمن - (أ ش أ)

أعلنت قوات الجيش اليمني بمحافظة تعز، اليوم الاثنين، نجاحها في تحرير سلسلة جبال الأحطوب وتأمينها، إثر هجوم على مواقع مليشيات الحوثي في مديرية جبل حبشي غرب مدينة تعز اليمنية.

وصرح مصدر عسكري - لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - بأن قوات الجيش حررت مواقع جديدة في سلسلة جبال الأحطوب الاستراتيجية بمديرية جبل حبشي، إثر هجوم كاسح ألحق بمليشيات الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، مشيرا إلى أن المواجهات مستمرة.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش اليمني سلسلة جبال الأحطوب مليشيات الحوثي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2301

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

3321

متعافون اليوم

439651

إجمالي الإصابات

22936

إجمالي الوفيات

372332

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الطقس غدا الثلاثاء: ارتفاع في الحرارة.. وظاهرة وحيدة مؤثرة نهارًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا