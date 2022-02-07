الجيش اليمني: تحرير سلسلة جبال الأحطوب غربي تعز

اليمن - (أ ش أ)

أعلنت قوات الجيش اليمني بمحافظة تعز، اليوم الاثنين، نجاحها في تحرير سلسلة جبال الأحطوب وتأمينها، إثر هجوم على مواقع مليشيات الحوثي في مديرية جبل حبشي غرب مدينة تعز اليمنية.

وصرح مصدر عسكري - لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - بأن قوات الجيش حررت مواقع جديدة في سلسلة جبال الأحطوب الاستراتيجية بمديرية جبل حبشي، إثر هجوم كاسح ألحق بمليشيات الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، مشيرا إلى أن المواجهات مستمرة.