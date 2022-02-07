اللجنة العسكرية "5+5" تجتمع لمناقشة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
ليبيا - (أ ش أ)
أكدت اللجنة العسكرية 5+5 عقد اجتماعها التاسع يوم غدا الثلاثاء بمقرها الدائم بمدينة سرت الليبية.
وأوضحت اللجنة في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الليبية اليوم /الإثنين/ - أنها ستتابع في اجتماعها غدا الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار، كما ستناقش ملفات خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية ونزع الألغام وتبادل المحتجزين.
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