اللجنة العسكرية "5+5" تجتمع لمناقشة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

ليبيا - (أ ش أ)

أكدت اللجنة العسكرية 5+5 عقد اجتماعها التاسع يوم غدا الثلاثاء بمقرها الدائم بمدينة سرت الليبية.

وأوضحت اللجنة في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الليبية اليوم /الإثنين/ - أنها ستتابع في اجتماعها غدا الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار، كما ستناقش ملفات خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية ونزع الألغام وتبادل المحتجزين.