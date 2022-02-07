اللجنة العسكرية "5+5" تجتمع لمناقشة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

09:16 م الإثنين 07 فبراير 2022
اللجنة العسكرية "5+5" تجتمع لمناقشة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

اللجنة العسكرية 5+5

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ليبيا - (أ ش أ)

أكدت اللجنة العسكرية 5+5 عقد اجتماعها التاسع يوم غدا الثلاثاء بمقرها الدائم بمدينة سرت الليبية.

وأوضحت اللجنة في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الليبية اليوم /الإثنين/ - أنها ستتابع في اجتماعها غدا الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار، كما ستناقش ملفات خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية ونزع الألغام وتبادل المحتجزين.

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Asha
اللجنة العسكرية 5+5 خروج القوات الأجنبية المرتزقة ليبيا

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