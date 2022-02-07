أوكرانيا: تسلّمنا مؤخرًا أكثر من ألف طن أسلحة من الغرب

أوكرانيا - (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، أن كييف تلقت مؤخرًا دعمًا من الشركاء الغربيين قدره 1.5 مليار دولار وأكثر من ألف طن من الأسلحة.

وأضاف كوليبا في تصريحات أوردتها وكالة "يوكرن فورم" الأوكرانية: "تلقت أوكرانيا اليوم مساعدة سياسية وأمنية معززة، ودعمًا اقتصاديًا ليتجاوز حجم الدعم الإجمالي الذي تلقته خلال الأسابيع والأشهر الماضية 1.5 مليار دولار، كما بلغ حجم تسليم الأسلحة الدفاعية والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا أكثر من ألف طن".

يذكر أنه منذ عام 2014، تقوم دول حلف شمال الأطلسي "الناتو " بقيادة الولايات المتحدة، بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب جيشها، الأمر الذي ينتهك بشكل مباشر اتفاقيات مينسك ويؤثر سلبًا على التسوية في دونباس، وبالإضافة إلى الأمريكيين، تشارك بريطانيا وكندا وفرنسا وبولندا وتركيا وليتوانيا وجمهورية التشيك وبلغاريا ورومانيا وإستونيا في عمليات تسليم، بلغ مجموعها مليارات الدولارات.