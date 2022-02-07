الدفاع الكورية: لا نفكر مع الولايات المتحدة في نشر منظومة "ثاد" إضافية

01:35 م الإثنين 07 فبراير 2022
الدفاع الكورية: لا نفكر مع الولايات المتحدة في نشر منظومة "ثاد" إضافية

علم كورية الجنوبية

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سول- (أ ش أ):

أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لا تفكران في نشر منظومة دفاع جوي "ثاد" إضافية داخل البلاد، وسط نقاش ساخن حول هذه القضية، أعيد إشعاله قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في التاسع من مارس المقبل.

وأشار المتحدث باسم الوزارة "بو سونج-تشان "- حسبما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب، بعد تقرير إعلامي أفاد بأن هناك بحثًا بتكليف من الحكومة في عام 2015 أشار إلى حاجة جيش كوريا الجنوبية للحصول على نظام ثاد خاص به، بشكل منفصل عن المنظومة التي تديرها القوات الأمريكية في كوريا حاليا - إلى أن جيش كوريا الجنوبية يعمل على تطوير نظام اعتراض خاص به، يسمى L-SAM (صاروخ أرض-جو طويل المدى)، لإنشاء نظام دفاع صاروخي متعدد الطبقات ومنخفض المستويات.

وتبرز منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "ثاد" كقضية ساخنة في موسم الانتخابات، بعد أن تعهد المرشح الرئاسي عن الحزب المعارض الرئيسي سلطة الشعب يون سيوك-يول ، الشهر الماضي، بالدفع للحصول على "نشر لنظام ثاد إضافي"، بعد سلسلة من الاختبارات الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا.

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Asha
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