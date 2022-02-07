غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء في تونس بعد إعلان الرئيس سعيد عن حله

11:37 ص الإثنين 07 فبراير 2022
غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء في تونس بعد إعلان الرئيس سعيد عن حله

الرئيس التونسي قيس سعيد

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تونس- (د ب أ):

قال شهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) صباح اليوم الاثنين إن قوات الأمن التي تحيط بمقر المجلس الأعلى للقضاء منعت موظفيه من دخوله.

وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان الرئيس قيس سعيد أمس الاحد عن حل المجلس، وهو هيئة دستورية مكلفة بإدارة قطاع القضاء ومكلفة بالنقل.

وقبل ذاك كان سعيد أعلن عن سحب منح وامتيازات مالية لأعضاء المجلس.

وقال رئيس المجلس يوسف بوزاخر لإذاعة"شمس اف ام" اليوم إن إداريي وأعوان المجلس منعوا من دخول المقر.

وأضاف بوزاخر أنهم لا يعرفون مصدر التعليمات لحد الآن .

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