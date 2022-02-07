لاعبة التنس الصينية بينج شواي: أنا من حذف منشور الاعتداء الجنسي

بكين- (د ب أ):

قالت لاعبة التنس الصينية بينج شواي إنها هي من حذف المنشور الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي، والذي كان ينظر إليه على أنه ادعاء ضد سياسي صيني بارز بالقيام باعتداء جنسي.

وفي مقابلة مع صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية نشرت اليوم الاثنين، تم سؤال الرياضية البالغة من العمر 36 عاما عن سبب اختفاء المنشور.

فردت قائلة "حذفته". "لماذا؟ لأنني أردت ذلك".

كما قالت إن الرسائل عبر البريد الإلكتروني المرسلة باسمها إلى رابطة محترفات التنس هي من كتبتها.

وأعربت رابطة محترفات التنس عن قلقها من إجبار بينج على التراجع عن الادعاءات علانية، وعلقت منافساتها في الصين مشيرة إلى مخاوفها بشأن سلامتها.

واختفت بينج، المصنفة الأولى عالميا سابقا في منافسات الزوجي، إلى حد كبير عن الأنظار بعد أن نشرت على موقع "ويبو" ادعاء بأنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل سياسي صيني بارز.

وتم حذف المنشور بعد فترة وجيزة ونفت بينج توجيه هذه الادعاءات.

وأعرب رياضيون وسياسيون وخبراء في حقوق الإنسان عن قلقهم على بينج رغم إجراء اللجنة الأولمبية الدولية مكالمات فيديو معها العام الماضي.

وفي المقابلة مع ليكيب، التي أجريت باللغة الصينية مع مترجم فوري يترجم إجابات بينج إلى الإنجليزية، أنكرت مرة أخرى أنها وجهت اتهامات بالاعتداء الجنسي.

وقالت: "لم أقل أبدا إن أحدا اعتدى علي جنسيا بأي شكل من الأشكال".

ونفت أيضا أنها اختفت. وقالت: "لم اتوارى عن الأنظار قط. كان بإمكان الجميع رؤيتي".

وقالت بينج خلال المقابلة أيضا إنها التقت بتوماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وأجرت معه "مناقشة وحوارا لطيفين ".

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية إجراء لقاء بين بينج والرئيسة السابقة للجنة الرياضيين كيرستي كوفنتري وباخ في أحد فنادق بكين يوم السبت.

يشار إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية وعدت، قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، بعقد اجتماع مع اللاعبة الصينية خلال انعقاد الألعاب.

وقالت اللجنة إن بينج قبلت خلال الاجتماع دعوة لزيارة مقر اللجنة في لوزان بسويسرا.