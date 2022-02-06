قمة الاتحاد الأفريقي تدين "موجة" الانقلابات العسكرية في القارة

أديس أبابا - (بي بي سي)

أدان قادة أفارقة مشاركون في قمة للاتحاد الأفريقي " موجة الانقلابات العسكرية" التي تشهدها القارة في الفترة الأخيرة.

وبحسب المفوض المكلف بالشؤون السياسية والسلام والأمن في المنظمة فإن القارة الأفريقية شهدت في غضون عام "4 انقلابات عسكرية في مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو".

يأتي هذا في الوقت الذي تفيد التقارير الواردة من أديس أبابا بأن الاتحاد علق جلسة كانت مخصصة لمناقشة مقترح بسحب صفة المراقب من إسرائيل.

ويعني تأجيل الجلسة عدم التصويت على القرار الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في يوليو الماضي بمنح إسرائيل صفة مراقب.