شجار عنيف.. إصابة 20 شخصًا في عرس بتركيا (فيديو)

06:01 م الأحد 06 فبراير 2022
شجار عنيف.. إصابة 20 شخصًا في عرس بتركيا (فيديو)

مشاجرة خلال عُرس

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أنقرة - (بي بي سي)

أُصيب أكثرُ من 20 شخصًا إثر شجار اندلع خلال عرس في بلدة في محافظة صقاريا بشمال غربي تركيا.

وتفيد التقارير بأنه تم إخراج العروس والعريس، بأمان من مكان الاحتفال والعمل على نقلهم في سيارة شرطة.

وأظهرت لقطات للواقعة، تم تشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتباك مجموعتين من الشباب ما تخلله إلقاء الكراسي وأغراض أخرى خلال حفل الزفاف فيما حاول باقي الحضور العمل على تهدئتهم وإعادتهم لرشدهم لاحتواء الموقف وسط هرج ومرج.

ولم تتضح الأسباب التي أدت لوقوع الشجار العنيف.

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