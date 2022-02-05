لحظة انتشال جُثة الطفل ريان من البئر (فيديو)

10:44 م السبت 05 فبراير 2022
لحظة انتشال جُثة الطفل ريان من البئر (فيديو)

الطفل ريان

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وكالات

وسط فرحة عارمة في محيط البئر الذي سقط فيه الطفل ريان، نجحت فرق الإنقاذ بعد جهود استمرت لنحو 5 أيام في إخراج الطفل من البئر الذي سقط فيه.

ونقل الطفل ريان بسيارة إسعاف بعد إنقاذه من البئر الذي سقط فيه منذ 5 أيام، إلى مروحية طبية تمهيدًا لنقله إلى المستشفى.

وسقط الطفل ريان في بئر عمقه 32 مترًا يوم الثلاثاء الماضي، قرب مدينة شفشاون شمالي المغرب.

وخاضت فرق الإنقاذ المغربية، جهودها لإتمام عملية معقدة على أمل إغاثة الطفل، ومدت فرق الإغاثة بدون توقف، الطفل بأنابيب الأوكسجين.

الطفل ريان البئر فرق الإنقاذ المغرب

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