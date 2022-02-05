والدا الطفل ريان داخل النفق وهو على قيد الحياة

06:31 م السبت 05 فبراير 2022
والدا الطفل ريان داخل النفق وهو على قيد الحياة

الطفل ريان

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أفادت قناة "العربية" السبت، أن والدي الطفل ريان دخلا إلى النفق، وأن الطفل لا يزال على قيد الحياة.أضغط هنا

وأجرى فريق طبي مختص في الإنعاش، الإسعافات الأولية للطفل داخل النفق، استعدادًا لإخراجه من البئر.

وكشف الفريق الطبي أن الطفل ريان مصاب بكسور متعددة، فيما تستعد طائرة إسعافات لنقله عقب خروجه.

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