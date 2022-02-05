لبنان: إحباط عملية تهريب حبوب كبتاجون للكويت

بيروت - أ ش أ

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي إحباط محاولة تهريب حبوب الكبتاجون إلى دولة الكويت.

وأضاف مولوي أن الأمن اللبناني تمكن من ضبط محاولة تهريب جديدة لحبوب الكبتاجون مخبأة داخل طرد بريدي يحتوي على قطع من الشيكولاتة، وأن وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالمرصاد لكل محاولة لتصدير الشر والأذى إلى الأشقاء في دول الخليج العربي.