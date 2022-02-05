تثبيت دعامات جديدة لحماية فرق إنقاذ الطفل ريان

(وكالات):

كشف مصدر رسمي مغربي، اليوم السبت، أن عناصر الوقاية المدنية قامت بتثييت دعامات جديدة من أجل حماية أعضاء فرق إنقاذ الطفل ريان خلال عملية الحفر المتواصلة.

وأفاد عضور لجنة تتبع إنقاذ الطفل ريان المحدثة بعمالة إقليم شفشاون، عبد الهادي الثمراني، أنه ليس هناك تحديث بشأن سير عملية الإنقاذ حتى الآن، بحسب ما نقله موقع "هسبريس".

وأضاف المسؤول، ضمن تصريح لـ"هسبريس"، أن العملية تتواصل بشكل حثيث إلى غاية الحين، بينما يتم تثبيت دعامات إسمنتية من أجل حماية عناصر الإنقاذ.