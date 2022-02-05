آبي أحمد يتهم "جهات خارجية" بتعقيد أزمة تيجراي

(وكالات):

أكد رئيس وزراء إثيوبيا تصميم حكومته على ضمان السلام الدائم في البلاد بعد 15 شهراً من الحرب التي أودت بحياة الآلاف وشردت، بحسب الأمم المتحدة، مئات الآلاف.

وأشار آبي أحمد، مخاطباً القادة في قمة الاتحاد الإفريقي، إلى الدور الذي لعبته الجهات الخارجية في تعقيد الصراع في منطقة تيجراي.

وكانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية والأمم المتحدة قد أبرزت بشكل متكرر انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، وهو الأمر الذي أثار غضب السلطات الإثيوبية.

إلا أن آبي أحمد قد دعا في خطابه إلى إيجاد حلول إفريقية لتحديات إفريقيا، وانتقد أيضاً تغطية وسائل الإعلام الغربية للأحداث في إفريقيا.