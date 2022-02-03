العمليات المشتركة بالعراق: القوات الأمنية قادرة على تأمين الحدود

بغداد - (أ ش أ):

أكدت قيادة العمليات المشتركة بالعراق أن القوات الأمنية قادرة على تأمين حدود البلاد، بالتعاون والتنسيق مع التحالف الدولي.

وقالت قيادة العمليات - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية - إنها تابعت مجريات محاولة هروب المحتجزين من الإرهابيين في سجن الحسكة في سوريا اخيرا، وامرت القطعات الامنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الحدود العراقية بشكل كامل بالتعاون والتنسيق مع مستشاري التحالف الدولي.

وأضاف البيان أنه بعد تدقيق المعلومات تبين أن هذه العملية كانت محاولة لإطلاق سراح 4,400 عنصر من الإرهابيين المحتجزين في سجن الحسكة، حيث تم قتل أو إلقاء القبض على المسؤولين عن التخطيط للهجوم وتنفيذه، مؤكدا أنه من خلال المعلومات المتوفرة والدقيقة التي جمعت مع مستشاري التحالف الدولي بأن ما يقرب من 3,900 من هؤلاء الإرهابيين محتجزين بشكل آمن في سجن جديد، وقد تم تأمين تواجد ما يقرب من 100 عنصر من الإرهابيين في المستشفيات.

ولفتت القيادة إلى أن أكثر من 350 من المحتجزين من عناصر داعش الذين حملوا السلاح أثناء هذه المحاولة الفاشلة قتلوا خلال الهجوم، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع استمرار حساب عدد من إرهابيي داعش حيث يجب إكمال عمليات التحليل والاسترداد الإضافية قبل أي تقييم اضافي.

وأكدت أنه في سياق إجراءات احترازية أجرت القوات العراقية عملية تفتيش أمنية شاملة لكافة السجون العراقية، كما تم الشروع بتعزيز قدرات القوات الأمنية على الحدود مع سوريا.

وتابعت العمليات المشتركة أن "القوات الأمنية العراقية قادرة على تأمين الحدود والعمليات الاستباقية النوعية التي تنفذها كان لها أثر كبير في دحر الإرهاب وملاحقته والقصاص العادل من كل من تسول له نفسه العبث بالأمن".