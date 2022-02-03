العاهل البحريني يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي

المنامة - (أ ش أ):

التقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الذي يقوم حاليًا بزيارة للمملكة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى استقبل اليوم في "قصر الصخير" وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، واستعرض معه "العلاقات الثنائية ومسار التعاون المشترك وسبل دعمه وتنميته في مختلف المجالات وذلك في إطار إعلان تأييد السلام، واتفاق مبادئ إبراهيم اللذين وقعهما البلدان".

كما تناول اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقًا للوكالة.

وأعرب ملك البحرين، عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في دفع علاقات البلدين إلى "آفاق أوسع من التعاون المثمر والعمل المشترك خدمة للمصالح المتبادلة".

ونوه بـ"أهمية البناء على إعلان تأييد السلام الموقع بين الجانبين لدعم جهود إحلال السلام وتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط من أجل خير ورخاء دولها وشعوبها وشعوب العالم كافة"، مباركًا "اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها خلال هذه الزيارة".

وأكد ملك البحرين - خلال اللقاء - أن "نهج مملكة البحرين يرتكز على إرساء قيم التفاهم والحوار والتسامح والتعايش السلمي، والذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب للسلام والنماء والازدهار"، مشيرًا الى أن "المملكة تدعم كافة المساعي الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم والشامل والتنمية والازدهار لصالح جميع دول وشعوب المنطقة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية".

من جهته، أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي بـ"مسار التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات"، وما يوليه ملك البحرين من "اهتمام وحرص على تنمية وتطوير علاقات التعاون المشترك بين البلدين وتوقيع الاتفاقيات التي تمت هذا اليوم"، مؤكدًا الحرص على "تنمية علاقات الصداقة بين البلدين"، متمنيًا لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار.

ووصل وزير الدفاع الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إلى المنامة في زيارة هي الأولى لوزير دفاع إسرائيلي للبحرين.