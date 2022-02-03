البحرين تلغي إلزامية فحص "PCR" قبل الصعود للطائرة لجميع القادمين

07:43 م الخميس 03 فبراير 2022
البحرين تلغي إلزامية فحص "PCR" قبل الصعود للطائرة لجميع القادمين

مطار البحرين

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المنامة - (أ ش أ):

أعلنت البحرين، اليوم الخميس، تحديث إجراءات دخول المسافرين عبر مطارها الدولي اعتبارًا من يوم غد، وإلغاء الزامية إبراز شهادة فحص (PCR) قبل الصعود للطائرة لجميع القادمين، مع استمرار إجراء الفحص عند الوصول إلى المملكة.

وقالت إدارة شؤون الطيران المدني في البحرين - في بيان اليوم الخميس - : إنه سيتم تحديث إجراءات الدخول للمملكة عبر مطار البحرين الدولي، بدءًا من يوم غد الجمعة، "بناءً على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأوضحت أنه تقرر إلغاء الزامية إبراز شهادة فحص (PCR) قبل الصعود للطائرة لجميع المسافرين القادمين إلى البلاد، مع استمرار إجراء الفحص المختبري (PCR) عند الوصول بمطار البحرين الدولي، وتطبيق الحجر الصحي الاحترازي لغير المطعمين وفق القرارات والإجراءات المعمول بها في المملكة، إلى جانب الاستمرار في كافة الإجراءات الصحية الاحترازية الأخرى المعمول بها حاليًا.

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