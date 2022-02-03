واشنطن تدين مقتل عابرة جنسيا على يد شقيقها في العراق

واشنطن- (بي بي سي):

أدانت الولايات المتحدة، اليوم، مقتل عابرة جنسياً عراقية على يد أخيها بمدينة دهوك، وطالبت السلطات في إقليم كردستان بالتحقيق في الجريمة وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة.

وقالت القنصلية الأميركية في أربيل إنها تابعت بقلق التقارير الإعلامية التي تفيد بوقوع جريمة قتل، أزاد دوسكي، وذهابها ضحية لما يعرف باسم "جرائم الشرف".

وقُتلت أزاد دوسكي بالرصاص يوم الثلاثاء على يد شقيقها بمحافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان العراق، حيث تم العثور على جثتها قرب قرية بابوخكي، حسبما أفاد الناطق الإعلامي باسم قيادة شرطة دهوك، هيمن سليمان.

وأوضح سليمان أن "القاتل الذي يقيم خارج إقليم كردستان، توجه قبل أيام عدّة من خارج العراق إلى محافظة دهوك" قبل ارتكاب جريمته، وأضاف أن الضحية (23 عاما) كانت "تظهر على منصات التواصل الاجتماعي وهي تضع الماكياج على وجهها وترتدي شعراً مستعاراً، لأنها كانت مشهورة بالعمل في مجال التجميل بمدينة دهوك".

وكانت القنصلية الألمانية في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، نددت بالجريمة، إذ نشرت صورة الضحية في تغريدة على "تويتر"، وعلقت عليها قائلة: "يجب أن تكون كرامة الإنسان مصانة، ولا ينبغي المساس بها".