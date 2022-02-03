واشنطن تدين مقتل عابرة جنسيا على يد شقيقها في العراق

04:33 م الخميس 03 فبراير 2022
واشنطن تدين مقتل عابرة جنسيا على يد شقيقها في العراق

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

واشنطن- (بي بي سي):

أدانت الولايات المتحدة، اليوم، مقتل عابرة جنسياً عراقية على يد أخيها بمدينة دهوك، وطالبت السلطات في إقليم كردستان بالتحقيق في الجريمة وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة.

وقالت القنصلية الأميركية في أربيل إنها تابعت بقلق التقارير الإعلامية التي تفيد بوقوع جريمة قتل، أزاد دوسكي، وذهابها ضحية لما يعرف باسم "جرائم الشرف".

وقُتلت أزاد دوسكي بالرصاص يوم الثلاثاء على يد شقيقها بمحافظة دهوك التابعة لإقليم كردستان العراق، حيث تم العثور على جثتها قرب قرية بابوخكي، حسبما أفاد الناطق الإعلامي باسم قيادة شرطة دهوك، هيمن سليمان.

وأوضح سليمان أن "القاتل الذي يقيم خارج إقليم كردستان، توجه قبل أيام عدّة من خارج العراق إلى محافظة دهوك" قبل ارتكاب جريمته، وأضاف أن الضحية (23 عاما) كانت "تظهر على منصات التواصل الاجتماعي وهي تضع الماكياج على وجهها وترتدي شعراً مستعاراً، لأنها كانت مشهورة بالعمل في مجال التجميل بمدينة دهوك".

وكانت القنصلية الألمانية في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، نددت بالجريمة، إذ نشرت صورة الضحية في تغريدة على "تويتر"، وعلقت عليها قائلة: "يجب أن تكون كرامة الإنسان مصانة، ولا ينبغي المساس بها".

هذا المحتوى من

BBC
واشنطن العراق مدينة دهوك إقليم كردستان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. تطور هام في ملف الإيجار القديم.. لجنة مشتركة ومعايير جديدة (بيان حكومي)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا